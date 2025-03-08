الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أفادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا والمواجهات التي وقعت هناك.

وأعربت الجامعة العربية، في بيان اليوم، عن إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت، وأي تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية، وتهدد السلم الأهلي، وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية.

وشددت على أن تلك الأوضاع تستلزم تركيزًا على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي من أجل تفويت الفرصة على أي مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها.

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