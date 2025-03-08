إصابة عشرة فلسطينيين بإطلاق نار وقصف إسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصيب عشرة فلسطينيين بجروح مختلفة، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي اليوم، استهدف مدينتي بيت حانون وخان يونس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي على تجمع للفلسطينيين في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، كما أصيب شاب وطفلة برصاص الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه الخليج 365 الشمالية والشرقية من القطاع.

في السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48,453 شهيدًا و111,860 جريحًا معظمهم أطفال ونساء.

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