شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: مصر درع الاستقرار فى الشرق الأوسط بسياسة متوازنة ورؤية استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية تعكس النهج الثابت لمصر في دعم الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن حديث الرئيس يحمل رسائل قوية بشأن الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في التعامل مع الأزمات، خاصة أزمة قطاع غزة، ما يعزز مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة

وأوضحت مديح في تصريحات لها، أن مصر تبذل جهودًا مكثفة للوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي تتضمن إدخال المساعدات الإنسانية، تأمين الإفراج عن المحتجزين، والمضي قدمًا في عملية إعادة إعمار القطاع. وأضافت أن هذه التحركات تأتي في إطار التزام مصر التاريخي بمساندة القضية الفلسطينية، وحرصها المستمر على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وثمنت جهود القيادة السياسية المصرية في تكثيف التواصل الدبلوماسي مع كافة الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى حلول مستدامة تمنع تصاعد الأزمات في المستقبل، مؤكدة أن هذه الجهود تستند إلى رؤية استراتيجية متوازنة ترى أن السلام هو الخيار الأمثل لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وشددت مديح على أن الدور الإنساني الذي تقوم به مصر على أرض الواقع، من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأشقاء في غزة، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار. يعكس التزام مصر الراسخ بمسؤوليتها تجاه القضايا العربية، وتؤكد في الوقت ذاته أنها الوسيط الأكثر مصداقية في أي مفاوضات مستقبلية، لتنفيذ حل الدولتين واستعادة أمن واستقرار المنطقة.