البرلمان العربي ينوه بالإسهامات التي حققتها المرأة العربية على كافة الأصعدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نوه البرلمان العربي بالإسهامات التي حققتها المرأة العربية على الصعيد العربي والإقليمي والدولي وتمثيلها المشرف للدول العربية في كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية.

وقال رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام: “إن البرلمان العربي يضع دعم وتمكين المرأة العربية في مقدمة أولوياته في أجندة عمله”، مؤكدًا دعم البرلمان لجميع المبادرات العربية الهادفة إلى تمكين المرأة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط