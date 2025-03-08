باريس.. اكتشاف قنبلة ضخمة فى منتصف «مسارات القطارات» !

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم، حالة من الارتباك والفوضى بعد اكتشاف قنبلة ضخمة غير منفجرة تعود للحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى توقف كامل لحركة القطارات فى محطة «جار دو نور»، التي تعد إحدى أكبر محطات القطارات فى أوروبا، وتسببت فى اضطراب كبير لحركة المسافرين والنقل العام.

ويبلغ وزن القنبلة 500 كيلوجرام من المتفجرات، ويبلغ طولها متراً واحداً، اكتُشفت «في منتصف مسارات القطارات» خلال أعمال صيانة ليلية فى ضاحية سان دوني، على بعد نحو 2.5 كيلومتر من محطة القطار، وتم إرسال خبراء إزالة المتفجرات على الفور إلى الموقع لتأمين المنطقة والتعامل مع هذا الوضع الاستثنائى.

ووفقاً لصحيفة «لوموند» الفرنسية، تم اكتشاف القنبلة فى نحو الساعة 3:30 صباحاً أثناء أعمال استبدال جسر سكة حديد (جسر الكاتدرائيات)، ووصل فريق إزالة الألغام إلى الموقع فى الساعة 4:30 صباحاً، وأنشأوا محيطاً أمنياً بنصف قطر 200 متر، ثم تم توسيعه لاحقاً إلى 500 متر.

وأفادت شركة السكك الحديدية الفرنسية (SNCF) أن القذيفة تم العثور عليها على عمق مترين بواسطة آلة حفر.

وتعتبر المنطقة معروفة بمخلفات الحرب العالمية الثانية، ولهذا كان خبير متفجرات موجوداً فى موقع العمل، واتبعت أعمال الحفر بروتوكولاً خاصاً مناسباً للمناطق الحساسة.

وقال ماتيو شابانيل، رئيس وحدة إدارة البنية التحتية للسكك الحديدية، للصحفيين، إن العثور على قنبلة بهذا الحجم يعد «أمراً استثنائياً للغاية».

وأضاف: «نعلم أن شبكة السكك الحديدية تعرضت لقصف مكثف خلال الحرب العالمية الثانية، خاصة هنا فى شمال باريس، حيث كان هناك أيضاً العديد من المصانع، لذلك نكون حذرين بشكل خاص عندما ننفذ أعمالاً في هذه المنطقة ونكتشف وضعاً غير طبيعي، وهذا ما حدث الليلة الماضية».

وذكرت السلطات المحلية فى سان دونى أنه تم إجلاء السكان من بعض المبانى التي تطل نوافذها على الموقع الذى كانت فيه عملية تعطيل القنبلة، كما تم إغلاق ست مدارس ودار رعاية فى المنطقة لمدة ساعة، على الرغم من تأكيد السلطات المحلية أنه «لا يوجد خطر» عليهم.

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