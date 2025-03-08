شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الكندية: إصابة 12 شخصًا جراء إطلاق نار في تورونتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الكندية الليلة الماضية إن 12 شخصًا أصيبوا في إطلاق نار في حانة شرق تورونتو.

وقالت الشرطة إنها تلقت تقارير عن إطلاق نار على عدة أشخاص بالقرب من "بروجرس أفينيو" و"كوربوريت درايف" حوالي الساعة العاشرة و40 دقيقة مساء.





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وكان مسعفون في تورونتو قد ذكروا أن 11 بالغًا أصيبوا بإصابات تتراوح بين الطفيفة والحرجة، لكن ذكرت الشرطة لاحقا أن 12 شخصًا أصيبوا وأن ستة أشخاص أصيبوا بإصابات غير مهددة للحياة لكن مدى الإصابات الباقية لا يزال غير معروف.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أن المشتبه به قد فر من مسرح الحادث، مشيرة إلى أنها ليس لديها أوصاف المشتبه به.

وفي تحديث على موقع التواصل الاجتماعي، إكس في وقت مبكر صباح اليوم السبت، قالت الشرطة إن هناك ثلاثة رجال مشتبه بهم في إطلاق النار ، مشيرة إلى حشد جميع الموارد لتحديد هوية المسؤولين عن الحادث واعتقالهم.