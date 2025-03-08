شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى نصر الـ10 من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

أرسل المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان أحد أهم وأعظم الأحداث فى تاريخ مصر والأمة العربية الحديث، والذى يتواكب مع احتفالات مصر بيوم الشهيد الذى لولاه ما كان هذا النصر العظيم .

أكد رئيس مجلس النواب فى نص برقية التهنئة: " يظل نصر العاشر من رمضان سنة ١٣٩٣هـ تحفظه الذاكرة والعقل المصرى والعربي، باعتباره أحد أهم وأعظم الأحداث فى تاريخ مصر والأمة العربية الحديث."

وتابع رئيس مجلس النواب: " ويشاء الله، أن تتواكب تلك الذكرى الوطنية الخالدة -هذا العام- مع احتفالات مصر بيوم الشهيد، الذى لولاه ما كان هذا النصر العظيم، ليدرك الجميع قوة هذا الشعب وصلابته فى الدفاع عن حقوقه، وبسالة أبناء قواته المسلحة فى حماية تراب هذا الوطن، ليرتدع كل من تسول له نفسه المساس بشبر وأحد من تراب مصر."

وقال المستشار الدكتور حنفى جبإلى رئيس مجلس النواب: " وبهاتين المناسبتين الوطنيتين، يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إليكم- سيادة الرئيس- بأسمى آيات التهاني، وخالص الأمنيات بأن يكلل المولى عز وجل جهودكم بالتوفيق والسداد من أجل خير بلادنا.. إنه سبحأنه على ذلك قدير."