الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي اليوم، الذي استهدف تجمعًا للفلسطينيين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إلى ثلاثة شهداء وعدد من المصابين، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين في الخليج 365 الشرقية والجنوبية من المدينة؛ مما أدى إلى تدمير 90 % من منازلها وبنيتها التحتية خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

في السياق ذاته، تعرضت الخليج 365 الشمالية والشرقية من القطاع، لإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال العسكرية، فيما تواصل قوات الاحتلال عرقلة وصول الفلسطينيين إلى منازلهم في تلك الخليج 365.

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