ترمب: لا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إن شيئاً ما سيحدث مع إيران قريباً، مضيفاً أنه يأمل في اتفاق سلام يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وفقاً لوكالة «رويترز».

ورأى ترمب أن «شيئاً ما سيحدث مع إيران قريباً جداً»، مضيفاً: «وصلنا إلى اللحظات الأخيرة مع إيران». وأكد الرئيس الأمريكي على أنه «لا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي» وفقا لـ “الشرق الأوسط”.

وبشأن ملف أوكرانيا، قال ترمب إنه يجد التعامل مع روسيا «أسهل» من التعامل مع أوكرانيا في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وإنه يثق في فلاديمير بوتين. وأضاف ترمب: «أصدقه. بصراحة أجد التعامل مع أوكرانيا أكثر صعوبة وهم لا يملكون الأوراق. قد يكون التعامل مع روسيا أسهل».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه بعث برسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي. وأكد البيت الأبيض تصريحات ترمب، مشيراً إلى أنه أرسل رسالة إلى قادة إيران يسعى فيها للتفاوض بشأن اتفاق نووي. وأدلى ترمب بهذه التصريحات في مقابلة على قناة «فوكس نيوز» ستُبثّ بالكامل الأحد.

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