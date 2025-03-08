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استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة رفح

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shimaa mohamed 0 تبليغ

استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة رفح

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف إسرائيلي اليوم استهدف تجمعا للفلسطينيين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين في الخليج 365 الشرقية والجنوبية من المدينة، الذي دمر الاحتلال الإسرائيلي 90 % من منازلها وبنيتها التحتية خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.
في السياق، تعرضت الخليج 365 الشمالية والشرقية من القطاع اليوم لإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال العسكرية، فيما تواصل قوات الاحتلال عرقلة وصول الفلسطينيين إلى منازلهم في تلك الخليج 365.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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