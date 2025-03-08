شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة رفح والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف إسرائيلي اليوم استهدف تجمعا للفلسطينيين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين في الخليج 365 الشرقية والجنوبية من المدينة، الذي دمر الاحتلال الإسرائيلي 90 % من منازلها وبنيتها التحتية خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

في السياق، تعرضت الخليج 365 الشمالية والشرقية من القطاع اليوم لإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال العسكرية، فيما تواصل قوات الاحتلال عرقلة وصول الفلسطينيين إلى منازلهم في تلك الخليج 365.

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