زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جنوب غرب باكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وعلى بُعد 135 كيلومترا جنوب مدينة ذهوب البلوشية، وشعر به سكان الشطر الشمالي من إقليم بلوشستان.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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