الجيش الإسرائيلي يقتحم مساجد في نابلس ويضرم النار بأحدها

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

اقتحم الجيش الإسرائيلي، أمس، عدداً من مساجد مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وأضرم النار في «مسجد النصر» التاريخي بالبلدة القديمة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت عدداً من المساجد وعبثت فيها.

وقالت الوكالة إن قوات الجيش أضرمت النار بـ«مسجد النصر» بالبلدة القديمة، فيما منعت الإطفائية من إخماد الحريق ما أدى إلى امتداد النيران لأجزاء واسعة.

وبحسب شهود عيان، فإن الحريق أتى على غرفة الإمام بشكل كامل، ما تسبب بتلف واجهات وسجاد المسجد.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمسجد النصر بعدد كبير من الجنود.

ويعد مسجد النصر من أبرز المعالم التاريخية والأثرية بمدينة نابلس حيث يعود للعصر الروماني.