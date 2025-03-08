شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب العمال": التحالف الوطنى يد العون الممتدة لغزة ودرع مصر الحامى لأشقائها والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، عن فخره واعتزازه بالدور الريادي الذي يقوم به التحالف الوطني في دعم أهل غزة، مشيداً بجهوده الحثيثة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الإغاثة العاجلة والضرورية. هذه الجهود تعكس التزام مصر الدائم بالقضية الفلسطينية ووقوفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته.

وأكد "عبد العزيز"في تصريح لـ ”الخليج 365”، على أهمية تعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاقها، داعياً كل المؤسسات الوطنية للمشاركة الفعالة في دعم أشقائنا في غزة، وتقديم كل ما يلزم لتخفيف معاناتهم وضمان صمودهم أمام التحديات.

كما شدد رئيس الاتحاد العام لشباب العمال على استعداده التام للتعاون مع التحالف الوطني وكل الجهات المعنية، من أجل تقديم كل أشكال الدعم والمساندة، إيماناً منه بالواجب الوطني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية العادلة.