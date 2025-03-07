ترامب يدلي بتصريحات بشأن التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بتصريحات بشأن التوصل إلى اتفاق مع روسيا في الأزمة الأوكرانية.

وقال ترامب إنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف أنه يجد التعامل مع روسيا "أسهل" من التعامل مع أوكرانيا في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة وإنه يثق في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب "أصدقه. بصراحة، أجد التعامل مع أوكرانيا أكثر صعوبة وهم لا يملكون الأوراق. قد يكون التعامل مع روسيا أسهل".

كان مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز قد أشار إلى أنه سيلتقي، رفقة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وفدا أوكرانيا في السعودية الأسبوع المقبل لبحث وقف إطلاق النار مع روسيا.

منذ وصوله إلى البيت الأبيض، يسعى ترامب للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الأوكرانية.