ترامب يحشر خامنئي في الزاوية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: رأي مراقبون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اشهر في وجه إيران العصا والجزرة من خلال الرسالة اليت كشف أنه بعث يها إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

ويسعى ترامب في ولايته الثانية الجديدة، إلى إبرام صفقة جديدة مع طهران لكبح جماح برنامجها النووي المتقدم بسرعة واستبدال البرنامج الذي انسحبت منه أميركا في ولايته الأولى.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) بثت يوم الجمعة: "آمل أن تتفاوضوا، لأن الأمر سيكون أفضل بكثير بالنسبة لإيران". وأشار إلى أن التحرك ضد إيران قد يكون وشيكًا، قائلاً إن "شيئًا ما سيحدث قريبًا جدًا".

التفاوض أفضل

وقال ترامب: "أعتقد أنهم يريدون الحصول على هذه الرسالة. البديل الآخر هو أن علينا أن نفعل شيئًا، لأنه لا يمكنك السماح بسلاح نووي آخر".

وأكد البيت الأبيض تعليقات ترامب، قائلاً إنه أرسل رسالة إلى قادة إيران سعياً إلى التفاوض على اتفاق نووي. وتذاع المقابلة كاملة يوم الأحد.

وقال الرئيس الأميركي: "أفضل التفاوض على صفقة. وأضاف ترامب "لست متأكدا من أن الجميع يتفقون معي، ولكن يمكننا التوصل إلى اتفاق سيكون بنفس جودة الفوز العسكري. لكن الوقت حان الآن. الوقت قادم. سيحدث شيء ما بطريقة أو بأخرى".

وأكد، "البديل الآخر هو أن نفعل شيئا لأنك لا تستطيع السماح لهم بامتلاك سلاح نووي".

موقف خامنئي

وفي حين التقطت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية اعتراف ترامب، بالكشف عن الرسالة. لا يوجد تأكيد من مكتب خامنئي على استلام أي رسالة.

وظل من غير الواضح كيف سيتفاعل المرشد الأعلى البالغ من العمر 85 عامًا، نظرًا لأن الرئيس السابق باراك أوباما أبقى رسائله إلى خامنئي سرية قبل بدء المفاوضات التي أدت إلى اتفاق طهران عام 2015 مع القوى العالمية.

وتأتي مبادرة ترامب في الوقت الذي حذرت فيه كل من إسرائيل والولايات المتحدة من أنهما لن تسمحا لإيران أبدًا بالحصول على سلاح نووي، مما أدى إلى مخاوف من مواجهة عسكرية مع قيام طهران بتخصيب اليورانيوم بمستويات قريبة من مستويات الأسلحة - وهو الأمر الذي تسعى إليه فقط الدول المسلحة نوويًا.