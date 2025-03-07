معبر رفح البري يستقبل 42 مصابًا فلسطينيًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معبر رفح البري اليوم 42 مصابًا ومريضًا فلسطينيًا، و58 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية منذ الأحد الماضي.

وأفاد مصدر مسؤول بالمعبر وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن المصابين والمرضى الفلسطينيين نُقلوا إلى مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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