شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: الإخوان يستغلون الشائعات لضرب الاستقرار وبث الفتنة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الباحث والقيادي الإخواني المنشق إبراهيم ربيع، أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل نشر الأكاذيب والشائعات المضللة بهدف إثارة الفوضى والتشكيك في إنجازات الدولة.

وأوضح"ربيع"، أن الجماعة تعتمد على حملات إعلامية ممنهجة عبر منصاتها المشبوهة، مستغلة التحديات الاقتصادية لإشاعة الإحباط واليأس بين المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية جزء من مخططاتها لضرب استقرار الوطن.

وأضاف: "الإخوان فقدوا أي تأثير سياسي حقيقي، فلجأوا إلى الحرب الإعلامية القذرة بعد أن رفضهم الشعب المصري وأسقط مشروعهم التخريبي."

وأكد ربيع أن وعي المصريين هو الحصن الأقوى في مواجهة هذه الأكاذيب، داعيًا إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية لمواجهة هذه الحرب الإعلامية المضللة.



