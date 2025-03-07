شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لأسقفية الخدمات العامة عضو التحالف الوطني لتنمية الأسرة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

أقامت أسقفية الخدمات العامة والإجتماعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مبنى "سلامون" لتنمية الطفل والأسرة بسوهاج فصلًا جديدًا ضمن سلسلة أنشطتها في مجال التوعية البيئية، حيث تم تنظيم ورشة عمل لإعادة التدوير بمشاركة 30 فتاة وسيدة.

في هذه الورشة، قامت المشاركات بتصميم مجموعة من الأعمال الفنية باستخدام المخلفات، حيث تم تحويل المعالق القديمة والكرتون والزجاج المكسر إلى مرايا مبتكرة، بالإضافة إلى صنع حاملات لفرش الأسنان والمعجون باستخدام أكواب العصائر البلاستيكية، كما قامت المشاركات بإنشاء أشكال فنية مميزة باستخدام الخيوط.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود أسقفية الخدمات لتعزيز الوعي البيئي وتنمية مهارات الأفراد في استثمار الموارد المتاحة بطريقة مبتكرة، مما يساهم في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة.