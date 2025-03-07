"مايكروسوفت" تستثمر في الذكاء الاصطناعي في جنوب أفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - تعتزم مايكروسوفت تخصيص 298 مليون دولار أميركي "لتوسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات" في جنوب أفريقيا، على ما أعلن براد سميث نائب رئيس الشركة الأميركية خلال مؤتمر في جوهانسبرغ.

وأشاد سيريل رامابوزا الرئيس الجنوب أفريقي بهذا الإعلان. وقال "بالنسبة لنا، هذه فرصة استثنائية للحصول على استثمار بهذا الحجم".

وأوضح سميث أن مجموع استثمارات مايكروسوفت المزمع تكريسها لمراكز البيانات في جنوب أفريقيا سيبلغ مليار دولار، بما يشمل مبالغ أُعلن عنها سابقا.

وأعلن نائب رئيس شركة مايكروسوفت أيضا أن الشركة المتعددة الجنسيات ستقدم لـ50 ألف شخص تدريبا واسعا مع شهادات في هندسة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

كانت الشركة المتعددة الجنسيات قد أعلنت في يناير الماضي أنها ستقدم لمليون شخص من جنوب أفريقيا فرص تدريب في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بحلول عام 2026.

وقال سيريل رامابوزا إن هذه الاستثمارات تأتي "في لحظة محورية". ومن المقرر أن تستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل.

وقد جعلت بريتوريا من تعزيز التنمية "المنصفة والشاملة والعادلة" أحد أهدافها في جولة محادثات مجموعة العشرين هذه، والتي بدأت باجتماع لوزراء الخارجية قبل أسبوعين.