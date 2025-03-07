سفارة المملكة لدى بولندا تقيم حفل إفطار رمضاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، حفل إفطار رمضاني، حضره معالي وزير خارجية جمهورية بولندا رادوسلاف سيكورسكي.

كما حضره مفتي الديار البولندية وعدد من المسؤولين والإعلاميين البولنديين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية المعتمدين لدى جمهورية بولندا، وأعضاء السفارة والملحقيات التابعة لها.

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