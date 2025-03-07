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الأردن تؤكد وقوفها مع سوريا وأمنها واستقرارها

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكّدت الأردن اليوم، وقوفها مع الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة في بيان : إن الأردن تدين كل المحاولات والمجموعات والتدخلات الخارجية، التي تستهدف أمن سوريا وسلمها ومؤسساتها الأمنية، وتحاول دفع سوريا نحو الفوضى والفتنة والصراع ، مؤكداً أن الأردن تقف إلى جانب الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، ولحفظ القانون والسلم الأهلي .

وشدّد السفير القضاة على ضرورة تكاتف كل الجهود؛ لدعم سوريا في عملية إعادة بناء الدولة السورية الجديدة على الأسس التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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