شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يبدأ توزيع 200 ألف كرتونة رمضان ضمن مبادرة "قلوبنا أقرب" والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع المصرية للاتصالات "WE"، عن الانتهاء من تعبئة 200 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة "قلوبنا أقرب"، التي تستهدف توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان.

وقد بدأت فرق العمل في توزيع الكراتين من محافظة الفيوم، ومن المقرر أن تشمل التوزيعات محافظات أسيوط والغربية، مستهدفة العديد من القرى في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن التعاون مع "WE" مستمر لتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية، مشيراً إلى أن فرق العمل والمتطوعين يسرعون الزمن لتوصيل المساعدات للأسر المستحقة.