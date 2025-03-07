شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: التحالف الوطنى صورة مُشرفة لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية أثبتت للعالم أن حقوق الإنسان ليست شعارات يرددها البعض للتباهي ولكنها مبادئ إنسانية تطبقها الدولة المصرية على أرض الواقع، ولعل ما قام به التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى ومساندته للشعب الفلسطيني وأهل غزة بتوصيل آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالى قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، أبرز دليل على مفهوم الإنسانية وتطبيقها عمليا.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن التحالف الوطني لعب دورا كبيرا منذ إنشائه فى دعم الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى وكل بقاع المحروسة وامتدت أياديه بالخير أيضا لخارج الحدود المصرية لتصل إلى أشقائنا في غزة لمساعدتهم فى مصابهم من جرائم إنسانية ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فى حق المدنيين الأبرياء منذ بداية العدوان ليصبح عنصر أساسى وصورة مُشرفة لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.



