إضرابات عن العمل في 11 مطاراً بألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت نقابة فيردي اليوم الجمعة أن العاملين في 11 مطارا بألمانيا، بما في ذلك مطارا فرانكفورت وميونخ الرئيسيان، سوف يضربون عن العمل يوم الاثنين المقبل في إطار الخلاف الدائر بشأن الأجور.

وأوضحت النقابة أن الدعوة إلى الإضراب موجهة إلى موظفي الخدمة العامة وخدمات المناولة الأرضية في مطارات ميونيخ وشتوتجارت وفرانكفورت وكولونيا/بون ودوسلدورف ودورتموند وهانوفر وبريمن وهامبورج وبرلين براندنبورج ولايبتسيج-هاله.

وفي جولة المفاوضات الجماعية الحالية، شهدت مطارات في كولونيا ودوسلدورف وهامبورج وميونخ إضرابات من قبل، حيث ألغيت العديد من الرحلات الجوية.

وكان آخر إضراب تحذيري نظمها موظفو القطاع العام في مطار فرانكفورت في مارس 2023 بالتزامن مع إضراب نقابة السكك الحديدية والنقل.

وشهدت ألمانيا سلسلة من الإضرابات في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي تحاول فيه نقابة فيردي زيادة الضغوط على الحكومة الاتحادية والمحليات قبل جولة ثالثة من المفاوضات بشأن اتفاقية جماعية للأجور تغطي نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام.

وتنتقد نقابة فيردي عدم تقديم أرباب العمل في الحكومة الاتحادية والمحليات أي عرض في الجولة الثانية من المفاوضات الجماعية التي جرت في منتصف فبراير الماضي. وتطالب فيردي بزيادة في الأجور بنسبة 8% - بما لا يقل عن 350 يورو إضافية شهريا - فضلاً عن مكافآت أعلى وثلاثة أيام عطلة إضافية.

وقد رفض أرباب العمل هذه المطالب باعتبارها غير قابلة للتمويل. ومن المقرر مواصلة المفاوضات الجماعية خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس 2025 في بوتسدام. وشارك نحو 20 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية في إضراب تحذيري أمس الخميس، ومن المقرر أن يضرب موظفو دور الحضانة والمؤسسات الاجتماعية عن العمل اليوم الجمعة. وانتقدت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران ورابطة المطارات الألمانية الإضرابات التي شهدتها مطارات ألمانيا. وقال رالف بايزل المدير التنفيذي لاتحاد المطارات الألمانية بعد إضرابات تحذيرية في ميونيخ وهامبورج: «الإضرابات التي استمرت يومين والتي قطعت المناطق الحضرية الألمانية عن حركة المرور الجوية الدولية لم يعد لها علاقة بالإضرابات التحذيرية».