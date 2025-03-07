توقف حركة القطارات بين 3 عواصم أوروبية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت خدمة السكك الحديدية يوروستار توقف حركة قطاراتها السريعة التي تربط باريس بكل من لندن وبروكسل اليوم الجمعة، بعد العثور على قنبلة لم تنفجر يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية قرب القضبان التي تخدم محطة السكك الحديدية جار دو نور في العاصمة الفرنسية.

وقالت الشركة في بيان تم إرساله لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إن "جميع رحلات قطارات يوروستار من وإلى باريس ألغيت اليوم الجمعة"، مضيفة: "تعتذر يوروستار بصدق عن أي اضطراب، وتتفهم الازعاج الذي ربما يتسبب فيه هذا القرار، ونقدر إبداء الصبر والتعاون من الجميع خلال هذه الفترة". ومحطة "جار دو نور" هي مركز رئيسي للنقل في أوروبا، حيث تخدم وجهات دولية شمال فرنسا بالإضافة إلى مطار باريس الرئيسي والعديد من المسافرين الإقليميين.

ويشار إلى أنه يتم العثور على قنابل من نفايات الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية، بشكل منتظم في جميع أنحاء فرنسا ، لكن من النادر جدا العثور عليها في مثل هذا المكان المكتظ بالمواطنين.