شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الشركة المتحدة أعادت الريادة للفن المصرى مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد الجمال، عضو مجلس النوب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حريصة على تسخير كافة أدواتها الدرامية، الإذاعية، الإخبارية بما يخدم مصالح الوطن والمواطن، وإبراز ملامح الدولة المصرية في عصورها المختلفة بالتوازي مع تناول القضايا الاجتماعية والقانونية والتاريخية المختلفة وطرح نماذج حلول لها.

وتابع الجمال: "الشركة تجميع بين التاريخ والمظهر الجمالي والترويج السياحي والتثقيف والتوعية، وهو الدور المنوط به الإعلام بأشكاله المختلفة الحوارية والثقافية والترفيهية والدينية، إضافة إلى أن تشكيل الوعي واحدة من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية وتعزز من دور من مؤسساته للمساهمة في القيام بهذا الدور بشكل يليق بمكانة وقيمة مصر والمواطن المصري، وهو ما تقوم به الشركة على أكمل وجه".

وأكد عضو النواب، أن الشركة المتحدة تلعب دورًا محوريًا مها من خلال الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام، حيث تنوع المحتوى بما يخدم ملف الوعي وتعزيز الشعور بالانتماء والولاء الوطني والوحدة والوطنية، وأيضًا بما يُسهم في تنمية المجتمع، والترويج السياحي للمقاصد السياحية المصرية، ونجحت الشركة فى إعادة الريادة للفن المصري مرة أخرى، بما يُعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة، وتقديم مادة درامية شاملة ومتنوعة تناسب كل فئات المجتمع وجميع المراحل العمرية ويخدم استراتيجية بناء الإنسان المصرى والجمهورية الجديدة".