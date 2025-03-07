شكرا لقرائتكم خبر عن قناة النيل للأخبار تبث تقريراً عن العالمة المصرية فاطمة عبد العليم والان مع تفاصيل الخبر

بثت قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري تقريراً عن الطبيبة المصرية الكبيرة الدكتورة فاطمة عبد العليم ، والتي رحلت في الولايات المتحدة قبل أيام.

تخرجت الراحلة الكبيرة في طب الإسكندرية ثم هاجرت للولايات المتحدة، وأصبحت واحدة من أفضل المتخصصات في طب النساء والولادة.

وظلت علي تواصل مع وطنها الأم في مصر، حيث دعمت مجالات طب النساء في الجامعات والمؤسسات المصرية، كما قدمت الكثير من الأعمال الخيرية في مدينة الإسكندرية وخارجها، واهتمت صحيفة نيويورك تايمز بخبر رحيلها، كما نعاها عدد من العلماء والباحثين المصريين.