شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشي: يوم الانتخابات مهما طال سينتهي ولن يبقى بيننا سوى الزمالة والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد البلشي، المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، إن المعركة الانتخابية هي تنافس شريف، بهدف تحقيق مصالح الصحفيين والنقابة، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الجمعة، في حضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين خلال التسجيل في كشوف الجمعي العمومية.

وأضاف أن ترشح عبدالمحسن سلامة كان بداية التنافس الحقيقي، وهو ما تحتاجه النقابة لتشكيل مجلس قوي، يعبّر عن الجمعية العمومية.

ودعا البلشي، الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، لعدم الدخول في خلافات، أو مشاجرات، أو ملاسنات، بهدف دعم أحد المرشحين، وأن يكون الاختلاف مبني على مبدأ الاحترام، وفي النهاية ستكون قرارات الجمعية العمومية هي الكلمة العُليا.

وتابع يوم الانتخابات مهما طال سينتهي، ولن يبقى بيننا سوى الزمالة، يجب أن ينتهي على تعاون داخل النقابة، وهو ما شاهدناه خلال العامين الماضيين، فقد بقيت أبواب نقابة الصحفيين مفتوحة أمام الجميع، واستقبلنا كل النقابات المهنية، وكنّا حاضنة لكل الزملاء، أمامنا منافسة شريفة، ونتنافس على إنجاز مصالح الزملاء، نحن نعمل من أجل مستقبل أفضل، يجب أن يأتي في إطار حملة تليق بنا جميعًا، أدعو لوقف التلاسن أو الهجوم خارج الإطار.

وأوضح البلشي، أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تقف دائمًا في صف واحد، وفي معاركها الكبيرة كانت يدًا واحدة، وهو ما يليق بها وبنقابة لها تاريخ عريق.