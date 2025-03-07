شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: انتخابات نقابة الصحفيين عُرس ديمقراطي والان مع تفاصيل الخبر

قال عبدالمحسن سلامة المرشح لمقعد نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي، إن انتخابات النقابة هي عُرس ديمقراطي، داعيًا أنصاره للهدوء، وعدم الدخول في خلافات، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي، وقانون النقابة، ولائحتها الداخلية، لتخرج الانتخابات بمفهوم يليق بالصحفيين والنقابة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم، مع المرشح المنافس على مقعد النقيب خالد البلشي خلال التسجيل في كشوف الجمعي العمومية.

وأكد، ضرورة أن يلتزم المرشحون على العمل النقابي، دون التجريح، أو الالتفات لأشياء تعكّر الصفو الانتخابي.

وتابع: "أؤيد ما قاله جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أننا لسنا وحدنا في كل الجروبات ومجموعات مواقع التواصل الاجتماعي، بل تحتوي على أعضاء من جميع فئات المجتمع، يجب أن نقدّم صورة مُثلى تليق بالصحفيين، وتجعلنا دائمًا محل ثقة من الفئات المختلفة، هذه ليست أول أو آخر معركة انتخابية، بل ستنتهي الانتخابات، وسنعود جميعنا أصدقاءً، نرجو منكم الهدوء، والتركيز على الانتخابات".

وطالب "سلامة" من اللجنة المشرفة على الانتخابات، تشكيل لجنة لرصد مخالفات العملية الانتخابية، وإحالتها للجنة التحقيق، وذلك اعتبارًا من اليوم.

وأضاف أن جميع المرشحين توافقوا على اختيار يوم 2 مايو، لعقد الجميعة العمومية والانتخابات؛ وذلك اتساقًا مع ظروف أعياد المسلمين والمسيحيين، وعدم إجهاد الزملاء الصحفيين في الحشد المتوالي، وزيادة الأعباء والتكاليف على النقابة.