شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الإصلاح والنهضة": الإخوان يواصلون نشر الأكاذيب لتعطيل مسيرة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل نشر الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الفتنة والتشكيك في إنجازات الدولة.

وأوضح أن التنظيم يعتمد على التضليل الإعلامي عبر منصات مشبوهة تسعى إلى تشويه الحقائق وبث الفوضى بين المواطنين، مستغلًا التحديات الاقتصادية والسياسية لتحقيق أجندته التخريبية.

وأضاف: "الإخوان فقدوا أي شرعية شعبية، لذا يحاولون التأثير على الرأي العام من خلال الأكاذيب، لكن وعي الشعب المصري أقوى من مخططاتهم."

وشدد على أن الدولة المصرية مستمرة في البناء والتنمية رغم هذه المحاولات، داعيًا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المضللة، والتأكد من المصادر الرسمية قبل تصديق أي معلومات.