الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الفاتيكان الجمعة في بيان مقتضب، أن البابا فرنسيس الذي أدخل المستشفى قبل ثلاثة أسابيع بسبب التهاب في الرئتين، «أمضى ليلة هادئة واستيقظ بعيد الساعة الثامنة» (الساعة السابعة ت غ).

والبابا البالغ من العمر 88 عاما في حالة «مستقرة»، وفقاً لأحدث تقرير صحي.

وأصدر الفاتيكان مساء الخميس للمرة الأولى تسجيلاً صوتياً قصيراً للبابا بالإسبانية، شكر فيه المؤمنين على صلواتهم بصوت مرتجف.

وقال البابا: «أشكركم من كلّ قلبي على الصلوات التي ترفعونها من ساحة (القديس بطرس بالفاتيكان) من أجل صحّتي وأنا أرافقكم من هنا».

وأضاف: «سأرافقكم من هنا، بارككم الله ولتعتن بكم العذراء».

وختم الحبر الأعظم رسالته بالقول: «شكراً لكم».

وبثّت الرسالة الصوتية في الساعة 20,00 ت غ، خلال صلاة من أجل تعافي البابا وسط تصفيق حاد من مئات المؤمنين في ساحة القديس بطرس.

ولم يظهر الحبر الأعظم علناً منذ فبراير عندما أدخل المستشفى. وهي أطول فترة لازم فيها المستشفى منذ انتخابه عام 2013.

ولم يعط فريقه الطبي تفاصيل عن مدة بقائه في المستشفى، وفترة النقاهة إذا تجاوز هذه الانتكاسة الصحية.