وزير الخارجية المصري يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحث وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي -خلال اتصال هاتفي- مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وتناول الاتصال الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، والإجماع العربي الكامل الذي تحظى به الخطة، إضافة إلى الجهود المشتركة لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتمهيد الطريق لبدء التعافي وإعادة الإعمار وإنهاء الحرب.

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