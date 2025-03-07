الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تعثّر جهود الإغاثة في بوروندي مع تدفق المزيد من اللاجئين الكونغوليين، في أكبر أزمة نزوح منذ عقود.

وذكرت المتحدثة الإقليمية لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمي فيث كاسينا، أنه مع تصاعد الصراع في الأجزاء الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية لايزال آلاف اللاجئين يتدفقون كل يوم إلى بوروندي، حيث وصل 63 ألف لاجئ خلال أقل من شهر من 11 معبرًا حدوديًا.

ودعت المفوضية إلى تمويل الاستجابة لأزمة النزوح في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى الحاجة العاجلة للإمدادات والمستلزمات والخدمات الطبية والأدوية، وإنشاء ملاجئ إضافية لإيواء اللاجئين.

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