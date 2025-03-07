رابطة العالم الإسلامي تؤكد وقوفها وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكَّدت رابطة العالم الإسلامي، وقوفها وتضامنها مع حكومة الجمهورية العربية السورية، وشعبها العزيز في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أبنائها، منددة في هذا السياق بهمجية الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا، عبر استهدافها القوات الأمنية، وترويع الآمنين وتهديد الاستقرار والسلم الأهلي

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