شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب الفلبين وتوقعات بوقوع توابع والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر منطقة "واو" في مقاطعة لاناو ديل سور في الفلبين, دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية، حسبما ذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل اليوم.وأضاف المعهد، أن مركز الزلزال وقع على بعد كيلومترين شمال شرق منطقة "واو"، وعلى عمق 3 كيلومترات.وأشار معهد علوم البراكين والزلازل إلى أنه من المتوقع وقوع توابع زلزالية.