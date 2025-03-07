المغرب يتسلم 6 مروحيات من نوع "أباتشي"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: قال الفريق أول، محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية، الأربعاء بسلا المجاورة للرباط، إن التسليم الرسمي للدفعة الأولى من المروحيات الهجومية من طراز AH-64 (أباتشي) يشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري القوي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة.

وأضاف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، في كلمة خلال حفل تسلم ست مروحيات قتالية من طراز أباتشي AH-64E، الذي جرى بالقاعدة الجوية الأولى التابعة للقوات الملكية الجوية بسلا، أن "نجاحنا في تحقيق إنجاز مشروع اقتناء مروحية أباتشي هو لبنة جديدة تنضاف إلى صرح علاقاتنا القوية والمتجذرة".

وأوضح أن ذلك يندرج أيضا في إطار تعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، من أجل "تزويد القوات المسلحة الملكية بقدرات متطورة والتي سبق لها أن أثبتت نجاعتها الميدانية".

وسلط في هذا السياق الضوء على مميزات مروحية أباتشي التي "تحظى بسمعة عالمية بسبب تفوقها التكنولوجي وكذلك لدقتها وكفاءتها القتالية في ساحة المعركة".

وقال الفريق أول بريظ إن إدماجها في منظومة القوات المسلحة الملكية سيعزز "قدرات الدفاع بشكل أفضل عن وحدتنا الترابية والمساهمة بشكل فعال في تحقيق السلم والأمن"، و"سيقوي بشكل كبير قابلية التفاعل البيني للقوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأميركية، وبالتالي تسهيل تنسيق أفضل في مناوراتنا وتدريباتنا المشتركة، لاسيما خلال تمرين الأسد الإفريقي السنوي".

وأضاف أن "الولايات المتحدة كانت دائما شريكا رئيسيا لبلدنا،ووصول هذه المروحيات اليوم يعزز تعاوننا الدفاعي، ويوضح التزامنا المشترك بعالم يتم فيه بناء السلام من خلال الاستعداد العسكري والمساعدة المتبادلة بين الحلفاء والشركاء".

وأكد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية "التزام القوات المسلحة الملكية، بمواصلة الاستثمار الكامل لتعزيز روابط تعاوننا الثنائي، من أجل التمكن من مواجهة التحديات المشتركة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وجرى هذا الحفل بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف ادارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الموازنة، فوزي لقجع، والفريق أول محمد هرمو قائد الدرك الملكي، والفريق الجوي محمد كديح مفتش القوات الملكية الجوية.

وشارك في هذا الحفل أيضا وفد أميركي مهم يقوده الجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة الأميركية لإفريقيا (US AFRICOM)، بالإضافة إلى القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بالمغرب، إيمي كوترونا.