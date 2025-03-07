فرنسا تؤكد ضرورة استبعاد حماس من إدارة غزة بالكامل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت وزارة الخارجية في فرنسا، اليوم الخميس 6 مارس 2025 ، ضرورة استبعاد حماس "بالكامل" عن إدارة غزة ، بعد الحرب الإسرائيليّة، مرحّبة بخطة إعادة إعمار القطاع، التي أقرتها القمة العربية الطارئة في القاهرة هذا الأسبوع.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، إن الخطة "تشكّل أساسا جديا وموثوقا للاستجابة من اليوم، لحاجات إعادة الإعمار والإدارة والأمن في ختام الحرب في غزة".

وأضاف "على هذه الخطة أن تستبعد بالكامل حماس من إدارة قطاع غزة، حيث يجب أن يتم نزع سلاحها وتوفير ضمانات متينة لأمن إسرائيل".

ورفض البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، التي عُقدت في القاهرة، الثلاثاء الماضي، تهجير الفلسطينيين "تحت أي مسمى أو ظرف"، وأعلن تكليف لجنة قانونية عربية لدراسة اعتبار ذلك جزءا من جريمة الإبادة الجماعية.

كما رفض استخدام إسرائيل لسلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية، وأدان قرار حكومة بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات لغزة.

وهاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية مخرجات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، الثلاثاء، واعتبرت أن بيانها الختامي "لا يعكس الواقع بعد 7 أكتوبر 2023، ويستند إلى مفاهيم قديمة"، وفق ما جاء في بيان صدر عن الناطق باسم الوزارة، أورن مرمورشتاين.

في المقابل، رحّبت حركة حماس بانعقاد القمة العربية الطارئة، مشيرة إلى أنها "تدشّن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة". وأكدت الحركة أن "عقد القمة اليوم يعكس موقفًا عربيًا موحدًا ضد محاولات الاحتلال لتهجير شعبنا وطمس قضيته الوطنية"، مشددةً على أن " النكبة الفلسطينية لن تتكرر في ظل موقف عربي حازم".

وأعربت الحركة، في بيان، عن تقديرها لاعتماد القمة خطة إعادة إعمار غزة، وقالت "نرحب بخطة إعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها القمة العربية في بيانها الختامي، وندعو إلى توفير جميع مقومات نجاحها"، كما ثمّنت "الجهود المصرية في التحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة".

المصدر : وكالات