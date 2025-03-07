شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة يوقع فى كشوف عمومية الصحفيين لانتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

وقع الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح على نقيب الصحفيين في كشوف الجمعية العمومية العادية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

وفتحت نقابة الصحفيين، في العاشرة صباحًا، التسجيل في كشوف الجمعية العمومية العادية، لانعقاد انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب ونصف أعضاء المجلس.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد دعا الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح اليوم الجمعة 7مارس 2025، إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

يتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م)، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2024 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025.