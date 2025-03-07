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عبدالمحسن سلامة يوقع فى كشوف عمومية الصحفيين لانتخابات التجديد النصفى

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عبدالمحسن سلامة يوقع فى كشوف عمومية الصحفيين لانتخابات التجديد النصفى

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود العمرى

الجمعة، 07 مارس 2025 11:45 ص

وقع الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح على نقيب الصحفيين في كشوف الجمعية العمومية العادية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

وفتحت نقابة الصحفيين، في العاشرة صباحًا، التسجيل في كشوف الجمعية العمومية العادية، لانعقاد انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب ونصف أعضاء المجلس.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد دعا الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح اليوم الجمعة 7مارس 2025، إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

يتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م)، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2024 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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