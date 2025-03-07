شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات التجديد النصفى.. البلشى وعبدالرحيم يوقعان فى كشوف عمومية الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

وقع كل من، خالد البلشي، المرشح الحالى لمنصب نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة، على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، في كشوف الجمعية العمومية العادية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

وفتحت نقابة الصحفيين، في العاشرة صباحًا، التسجيل في كشوف الجمعية العمومية العادية، لانعقاد انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب ونصف أعضاء المجلس.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد دعا الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح اليوم الجمعة 7مارس 2025، إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).



