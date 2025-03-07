شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد عن استعادة المختطفين فى السودان: مصر قادرة دائما والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد، أن استعادة المصريين المختطفين في السودان من قبل قوات الدعم السريع، بتوجيهات الرئيس السيسي، يعد إنجازًا يُحسب للدولة المصرية القادرة على حماية أبنائها أينما كانوا.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن ما قامت به الدولة المصرية يُوجّه رسالة إلى العالم بأسره بأن مصر تستخدم قوتها بحكمة للحفاظ على أبنائها وأمنها القومي، دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة.

وأضاف "عناني"، أن توجيهات الرئيس واضحة، حيث إن الحفاظ على حياة المصريين هو أولوية قصوى، وأن أي تعدٍ على مصر أو المصريين خط أحمر.

وأكد الحزب على تقديره لما قامت به الأجهزة المعنية من تحرير المختطفين ونقل المصريين من مناطق النزاع إلى بر الأمان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.