ويتكوف يطالب إسرائيل استمرار وقف إطلاق النار مع غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - طالب ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط ، مساء الأربعاء 5 مارس 2025 ، إسرائيل إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار حتى زيارته إلى المنطقة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" : "أوضح ستيف ويتكوف، الذي تأجلت زيارته للمنطقة عدة مرات، أنه ينوي الوصول قريبا، لكنه طلب من إسرائيل الحفاظ على وقف إطلاق النار حتى وصوله".

وكان من المفترض أن يصل ويتكوف الأسبوع الماضي، لكن زيارته تأجلت إلى هذا الأسبوع أولا، ثم إلى عطلة نهاية الأسبوع. والآن، بعد سلسلة من التأجيلات، من المقرر أن تكون زيارته في الأسبوع المقبل، وفق المصدر ذاته.

وأضافت: "أشار ويتكوف إلى أنه حتى يحدث هذا (يصل إلى المنطقة)، ستضطر إسرائيل إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار (في غزة )، حتى لو رفضت حماس إطلاق سراح المختطفين".

المصدر : وكالات