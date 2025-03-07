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العراق يعلن الـ17 من مايو المقبل موعداً للقمة العربية

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العراق يعلن الـ17 من مايو المقبل موعداً للقمة العربية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس، أن القمة العربية المقبلة ستعقد في العاصمة بغداد في 17 مايو المقبل.
وذكرت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال خلال ترؤسه الاجتماع الـ 12 المخصص للتحضير لانعقاد القمة إنه تم تحديد موعد القمة بشكل رسمي وذلك بعد المباحثات التي أجراها في القاهرة مؤخراً. 
ودعا الوزير حسين المسؤولين في بلاده إلى بحث الخطط التفصيلية لضمان نجاح الحدث بما في ذلك إجراءات المراسم والتنسيق الأمني والإعلامي. 
وأكد أن العراق يعمل على تهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان نجاح القمة بما يعكس صورة إيجابية عن بلاده ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك. 
من جهته، أشار الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي أثناء الاجتماع إلى الجهود المتواصلة لتذليل العقبات التي قد تواجه التحضيرات.
ولفت الغزي إلى أن اللجان المختصة تعمل على مدار الساعة لتحقيق الأهداف المرجوة من القمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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