إسرائيل تهدم 21 منزلاً فلسطينياً في مخيمي «نور شمس» وجنين

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

هدم الجيش الإسرائيلي، أمس، 17 منزلاً في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوع.

وقال شهود عيان إن «جرافات وآليات هدم إسرائيلية ضخمة بدأت منذ صباح الخميس هدم منازل فلسطينية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم».

يأتي ذلك غداة إبلاغ إسرائيل السلطات الفلسطينية اعتزامها هدم 17 بناية سكنية في المخيم، بذريعة شق طريق، ضمن العملية العسكرية المتواصلة على شمال الضفة الغربية منذ 45 يوماً.

وفي السياق، هدم الجيش الإسرائيلي، أمس، 4 منازل وأحرق اثنين في مخيم جنين للاجئين.

وقالو شهود عيان، إن «جرافات عسكرية إسرائيلية شرعت بعمليات هدم في حارتي الفالوجة والسمران وسط مخيم جنين».

وأضافوا أن القوات الإسرائيلية ادعت أن عمليات الهدم من شأنها فتح طريق يربط وسط المخيم بشوارع أخرى.

وذكر الشهود أن الجيش أحرق أيضاً منزلين على الأقل في مخيم جنين.