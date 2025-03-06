شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: كلمة الرئيس السيسى بالقمه العربية عكست رؤية مصر الثابتة تجاه قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بالكلمة التاريخية التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية غير العادية التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، مؤكدًا أن الكلمة عكست رؤية مصر الثابتة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار" إدريس" إلى أن تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح النائب أحمد ادريس أن كلمة السيد رئيس الجمهورية أكدت رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ودعت إلى التصدي لمحاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وأكدت الكلمة في توقيت حاسم التزام مصر بالدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وخاصة القضية الفلسطينية.

وأضاف النائب أحمد إدريس أن دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة الشهر المقبل تُظهر حرص مصر على تقديم حلول عملية ومتكاملة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يمر بها.

وثمن النائب إدريس البيان الختامي للقمة، الذي أظهر تضامنًا عربيًا كبيرًا مع القضية الفلسطينية، حيث شدد على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة وحماية حقوق الفلسطينيين.

كما أشاد النائب بما تبذله القيادة المصرية من جهود في وقف التصعيد العسكري على قطاع غزة والسعي لتحقيق تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذه الجهود هي امتداد لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار النائب احمد ادريس إلى تأكيد السيد رئيس الجمهورية على أن السلام لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين، وهو الحل الذي يضمن حقوق الفلسطينيين ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وفي ختام تصريحه، دعا النائب أحمد إدريس الدول العربية والمجتمع الدولي إلى الاستجابة لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعمل بجدية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة، وأكد أن وحدة الصف العربي هي السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الأمة العربية وحماية حقوقها المشروعة.