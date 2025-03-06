"بوليتيكو": إدارة ترامب تتفاوض سرا مع المعارضة الأوكرانية بحثا عن بديل لزيلنسكي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من كييف: كشفت صحيفة "بوليتيكو" اليوم الخميس أن أربعة أعضاء بارزين من فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجروا محادثات سرية مع عدد من المعارضين السياسيين لفلاديمير زيلينسكي في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة نواب أوكرانيين وخبير أمريكي في السياسة الخارجية من الحزب الجمهوري، أن المحادثات، التي شملت رئيسة الوزراء السابقة زعيمة حزب "باتكيفشينا" يوليا تيموشينكو وكبار المسؤولين في حزب "التضامن الأوروبي" للرئيس السابق بيترو بوروشينكو، ركزت على إمكانية إجراء انتخابات رئاسية قريبا في أوكرانيا.

وانتهت ولاية زيلينسكي في مايو الماضي، لكن الانتخابات لم تعقد بسبب حالة الأحكام العرفية المفروضة في البلاد، والتي تمنع إجراء الانتخابات وفقا للدستور الأوكراني. ويحذر منتقدو فكرة إجراء الانتخابات من أنها قد تكون فوضوية و"تصب في مصلحة روسيا"، خاصة مع وجود عدد كبير من الناخبين المحتملين إما على خطوط الجبهة أو في الخارج كلاجئين.

وحسب "بوليتيكو"‘ فإنه "يبدو أن فريق ترامب واثق من أن زيلينسكي سيخسر أي انتخابات بسبب إرهاق الحرب والإحباط العام الناتج عن تفشي الفساد".

ورغم أن تيموشينكو وبوروشينكو قد أعلنا معارضتهما لإجراء الانتخابات قبل انتهاء القتال، إلا أن "رجال بوروشينكو وتيموشينكو يتواصلون مع محيط ترامب، ويقدمون أنفسهم كأشخاص سيكون التعامل معهم أسهل، ويمكنهم الموافقة على العديد من الأمور التي يرفضها زيلينسكي"، وفقا لخبير أمريكي جمهوري بارز في شؤون السياسة الخارجية طلب من "بوليتيكو" عدم الكشف عن اسمه.

وفي وقت سابق اعتبر مسؤولون في إدارة ترامب أنه يجب على زيلينسكي أن يتنحى ما لم يلتزم بالكامل بالخطة الأمريكية لإنهاء النزاع بسرعة، حتى لو تطلب ذلك تنازلات كبيرة من أوكرانيا. وقال ترامب إن زيلينسكي "لن يبقى طويلا" إذا لم يتم إحراز تقدم في صفقة سلام ترضيه.

وحسب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز فإن واشنطن تحتاج إلى "قائد يمكنه التعامل معنا، وفي النهاية التعامل مع الروس، وإنهاء هذه الحرب."

ويوم الجمعة الماضي 28 فبراير، عقد لقاء بين ترامب وفلاديمير زيلينسكي، وكان من المتوقع أن يوقعا خلاله اتفاقية حول المعادن الأرضية النادرة، لكن نشبت بينهما مشادة كلامية، فقام ترامب، وفقا لـ"فوكس نيوز"، بطرد زيلينسكي من البيت الأبيض، وفشلت الصفقة.

وأشار ترامب إلى أن زيلينسكي غير مستعد للسلام وأظهر عدم احترام للولايات المتحدة.

من جانبه، أشار الكرملين إلى أن تصريحات زيلينسكي في البيت الأبيض أثبتت مرة أخرى صحة موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "انفتاح موسكو على التسوية يصطدم بعدم رغبة كييف".