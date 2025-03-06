شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة كشفت دور مصر المحورى لدعم قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مصر تقدم جهودا كبيرة وتتحمل ضغوطا وتحديات كثيرة من أجل موقفها الراسخ والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية ورفضها القاطع لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم تحت أي مسمى وبأي شكل، وتمسكها بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة ذات السيادة المستقلة.

وأوضح سوس في بيان له اليوم، أن الخطة المصرية والتي تم طرحها خلال انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، لا تكتفي فقط بدعم حق الفلسطينيين في التمتع بالاستقلالية والأمن والاستقرار، ولكن أيضا حقهم في إعادة إعمار القطاع بشكل يسمح لهم العيش فيه تحت مظلة حياة آمنة ومستقرة تليق بمفهوم الإنسان وحقوقه الإنسانية مكتملة الأركان، كما أن هذه الخطة تضمن أيضا حماية الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي وليس الأمن القومي الفلسطيني فقط.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الخطة المصرية كشفت عن الوجه والنوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية الداعمة لجرائم نتنياهو وحكومته وقواته ورفض نجاح أية جهود تقود إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وتضمن حماية حقوق الفلسطينيين في حياة آمنة مستقلة ينعمون فيها بتحديد مصيرهم بأنفسهم واستقلالهم وصناعة مستقبلهم المشرق بأيديهم بما يتوافق مع القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية.

وثمن النائب سامي سوس، مخرجات القمة العربية الطارئة وتأكيدها على أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى طرح خطة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة والالتزام بمرور المساعدات الإنسانية والاغاثات للأشقاء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة مساندة الموقف المصري العربي لعودة الحياة لملايين المواطنين في غزة والضفة الغربية.