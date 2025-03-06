شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: مخرجات القمة العربية جسدت دور القاهرة فى الدفاع عن فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد سيف نائب رئيس حزب الاتحاد، أهمية المخرجات التي توصلت لها القمة العربية الطارئة التي استضافتها مصر، والتي جاءت في توقيت دقيق لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشاد "سيف" في بيان له اليوم، بخطة مصر الطموحة لإعادة إعمار غزة، والتي تعكس التزام الدولة المصرية التاريخي بدعم الأشقاء الفلسطينيين، ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن أيضًا من خلال خطوات عملية تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتساعده على مواجهة التهجير القسري ومحاولات تصفية قضيته العادلة.

وأكد نائب رئيس الحزب على ضرورة تنفيذ هذه الخطة بشكل عاجل، وضمان توفير الدعم العربي والدولي اللازم لها، حتى تتحقق أهدافها في إنقاذ الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، مع التشديد على أهمية اتخاذ مواقف حاسمة لوقف العدوان المستمر واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وثمن سيف كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة، التي عبرت بوضوح عن ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية، وجسدت الدور الريادي للقاهرة في الدفاع عن الحقوق العربية، والدعوة إلى حلول عادلة تُحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.