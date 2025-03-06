شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعقد جلسات الأحد والإثنين والثلاثاء حيث يواصل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل

والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.



ويحيل المجلس الى الحكومة 28 تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات وتشمل الاقتراحات إعادة تأهيل وإصلاح فواصل الكوبرى الخاص بالسيارات أعلى قناطر أسيوط الجديدة لربط مدينة أسيوط بكامل القرى والمراكز شرق نهر النيل- محافظة أسيوط و إنشاء مدرسة تعليم أساسى على مساحة (1000) متر بطريق بنى إدريس- مدينة القوصية- محافظة أسيوط وبشأن تحويل مدرسة محمود سامى البارودى الابتدائية إلى مدرسة يابانية والكائنة بشارع أبو القاسم - حى روض الفرج - محافظة القاهرة.

وبشأن إطلاق اسم الشهيد محمود المحرزى على إحدى مدارس إدارة السلام التعليمية- محافظة القاهرة و سرعة إحلال وتجديد مستشفى سيدى سالم بمدينة سيدى سالم- محافظة كفر الشيخ وبشأن إنشاء محرقة آمنة للتخلص من النفايات الطبية للمستشفيات بمنطقة بعيدة عن التجمعات السكنية- محافظة الإسماعيلية وسرعة تطوير ورفع كفاءة مبنى الغسيل الكلوي وإنشاء مركز للحروق بمستشفى شبين الكوم التعليمي- محافظة المنوفية وكذلك إحلال وتجديد مبنى وحدة إسعاف المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية و بشأن الموافقة على اعتماد وحدات طب الأسرة بقرى (الجزيرة الخضراء، فوه، قبريط، سنهور المدينة) مركز دسوق- محافظة كفر الشيخ وبشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإنشاء مستشفى أبو المطامير العام الجديد بمركز أبو المطامير- محافظة البحيرة.



وبشأن فتح فصل للقسم العلمى بمعهد الكرنك بقرية كلح الكرنك بمركز ومدينة إدفو – محافظة أسوان.

وبشأن تعيين مترجم للغة الإشارة فى كل المؤسسات والمستشفيات الحكومية وبشأن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية على الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى تضم جميع الحضانات والمراكز المختصة بتقديم الخدمات والجلسات لأولادنا من ذوى الاحتياجات الخاصة.