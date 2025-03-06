رويترز: محادثات أمريكية مصرية إيجابية حول إدارة غزة بعد انتهاء الحرب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن مصدرين، اليوم الخميس، بأن هناك محادثات أمريكية مصرية، بحثت إدارة غزة بعد انتهاء الحرب.

وأفادت المصادر بأن المحادثات الأمريكية المصرية بحثت أسماء من سيديرون غزة، موضحة أن المحادثات الأمريكية المصرية بشأن غزة إيجابية .

ووفقأً للمصادر، فإن محادثات الولايات المتحدة ومصر تشير إلى اقتراب المرحلة الثانية من اتفاق.

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