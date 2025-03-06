اخبار العالم

رويترز: محادثات أمريكية مصرية إيجابية حول إدارة غزة بعد انتهاء الحرب

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • رويترز: محادثات أمريكية مصرية إيجابية حول إدارة غزة بعد انتهاء الحرب 1/2
  • رويترز: محادثات أمريكية مصرية إيجابية حول إدارة غزة بعد انتهاء الحرب 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رويترز: محادثات أمريكية مصرية إيجابية حول إدارة غزة بعد انتهاء الحرب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن مصدرين، اليوم الخميس، بأن هناك محادثات أمريكية مصرية، بحثت إدارة غزة بعد انتهاء الحرب.

وأفادت المصادر بأن المحادثات الأمريكية المصرية بحثت أسماء من سيديرون غزة، موضحة أن المحادثات الأمريكية المصرية بشأن غزة إيجابية .

ووفقأً للمصادر، فإن محادثات الولايات المتحدة ومصر تشير إلى اقتراب المرحلة الثانية من اتفاق.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا