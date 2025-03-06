الأمم المتحدة ترصد 110 ملايين دولار لدعم 10 أزمات.. أعنفها السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، في بيان رصد 110 ملايين دولار من صندوق الطوارئ الخاص بها لتعويض “الاقتطاع المتسرع” من المبالغ المخصصة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم، خصوصا من جانب الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أنه من شأن هذه الأموال “تعزيز المساعدة الحيوية في 10 من الأزمات العالمية الأقل تمويلا والأكثر إهمالا، في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية”، مشيرا إلى السودان الذي يشهد حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا لـ “العربية”.

وأوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات الخارجية الأمريكية بعد توليه منصبه في 20 يناير، ما أدى إلى وقف عمل برامج معنية بالغذاء والصحة وغيرها بمليارات الدولارات. ومن المفترض أن يستمر تجميد الإنفاق لمدة 90 يوماً في انتظار إجراء مراجعات تتعلق بكفاءة هذه البرامج ومدى اتساقها مع السياسة الخارجية لترامب.

ويعمل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 10 آلاف موظف، منهم أكثر من 1900 أمريكي يعملون في الخارج، وأصبحت هدفاً لجهود يقودها الملياردير إيلون ماسك لتقليص عدد موظفي الحكومة الأميركية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط